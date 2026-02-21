Valanga a Gerola Alta | ricerche in corso per un possibile disperso

Una valanga si è staccata questa mattina nei pressi del Pizzo dei Tre Signori, a Gerola Alta, in provincia di Sondrio. La massa di neve ha travolto un gruppo di escursionisti che stava percorrendo un sentiero frequentato in questa stagione. Le squadre di soccorso stanno cercando notizie di una possibile persona dispersa sotto la neve. Le ricerche sono ancora in corso e si temono conseguenze gravi. Sul posto operano vigili del fuoco e soccorritori specializzati.

Ancora una valanga in provincia di Sondrio, ancora grande timore per la possibilità che, sotto la neve, si trovi una persona dispersa: questa volta il distaccamento si è verificato nei pressi del Pizzo dei Tre Signori, nel territorio comunale di Gerola Alta.Le ricercheL'allarme è scattato attorno. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Valanga a Madesimo, troppa neve: sospese le ricerche del uomo dispersoUna valanga a Madesimo ha travolto un uomo di 57 anni di Rozzano, causando la sospensione delle ricerche. Travolto in motoslitta da una valanga: riprese le ricerche dell’escursionista disperso sopra MadesimoDurante una slavina avvenuta ieri sopra Madesimo, un’escursionista di 56 anni di Rozzano è stato travolto dalla neve. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Villa di Chiavenna. Strada per Giavera, il Comune avvia i lavori di messa in sicurezza con fondi regionali; Regione Lombardia stanzia 2 milioni per favorire l’insediamento dei giovani agricoltori. Carnevale in Valgerola 2026 Sabato 21 Febbraio 2026 Pescegallo – Gerola Alta (SO) Pronti a celebrare il Carnevale… in montagna Sabato 21 febbraio 2026 torna il Carnevale in Valgerola a Pescegallo, con un pomeriggio e una serata pensati pe - facebook.com facebook