Valanga a Madesimo troppa neve | sospese le ricerche del uomo disperso

Una valanga a Madesimo ha travolto un uomo di 57 anni di Rozzano, causando la sospensione delle ricerche. La neve abbondante e il rischio di nuove slavine hanno reso impossibile continuare le operazioni di soccorso. I soccorritori hanno dovuto interrompere le ricerche, che erano già in corso da domenica, a causa delle condizioni avverse. La zona è ancora sotto stretta sorveglianza e le squadre attendono condizioni più sicure per riprendere le operazioni.

Le precipitazioni delle ultime ore hanno aggravato le condizioni sul fronte del distacco al lago Nero: operazioni sospese in attesa di maggiore sicurezza Proseguono con estrema difficoltà le ricerche dell'uomo di 57 anni residente a Rozzano, nel Milanese, disperso da domenica dopo essere stato travolto da una valanga sopra Madesimo. Nella mattinata di oggi, martedì 17 febbraio, i soccorritori hanno tentato di raggiungere il fronte del distacco per riprendere le operazioni, ma le abbondanti nevicate notturne hanno impedito di intervenire in condizioni di sicurezza, facendo aumentare ulteriormente il pericolo di nuove slavine.