Valanga a Gerola Alta | estratto in vita l' uomo disperso

Una valanga si è staccata nel territorio di Gerola Alta, provocando la dispersione di una persona e mettendo in allerta i soccorritori. La slavina si è verificata vicino al Pizzo dei Tre Signori, causando l'urgente intervento di squadre di soccorso. I tecnici hanno lavorato senza sosta, riuscendo a estrarre in vita l’uomo disperso. Le operazioni di ricerca proseguono per verificare la presenza di eventuali altre persone sotto la neve.

E' in corso la bonifica della zona interessata dalla valanga e, come detto, si teme la presenza di una persona dispersa sotto la neve. Al lavoro anche i carabinieri della Stazione di Sondrio. E' stato estratto in vita, seppur in condizioni abbastanza serie visto che si trovava in stato di ipotermia, l'uomo, un 59enne, che è stato travolto dalla valanga. L'escursionista è stato elitrasportato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove ora si trova ricoverato.