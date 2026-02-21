Gerola Alta Montagna in Pericolo | Valanga Ricerca Aerea e Timori

Una valanga ha travolto Gerola Alta, mettendo in allarme le squadre di soccorso che cercano dispersi tra la neve. La massa di neve si è staccata improvvisamente, provocando un fronte di circa 300 metri. I soccorritori usano droni e cani addestrati per individuare eventuali sopravvissuti. La neve fresca e le temperature rigide complicano le operazioni di ricerca, che continuano senza sosta da ore. La comunità locale si raduna in piazza, preoccupata per le prossime ore.

Gerola Alta, la Montagna Trema: Ricerca Affannosa e Riflessioni sulla Fragilità Alpina. Le operazioni di soccorso sono in pieno svolgimento questo sabato 21 febbraio 2026, a Gerola Alta, in provincia di Sondrio. Una valanga si è staccata nelle vicinanze del Pizzo dei Tre Signori, innescando un’emergenza che tiene con il fiato sospeso le comunità alpine circostanti. L’allarme è scattato intorno alle ore 12:30, attivando immediatamente le procedure di massima gravità e mobilitando un imponente dispositivo di soccorso. La dinamica del distacco di neve resta al momento imprecisa, ma le prime informazioni indicano un evento improvviso che ha interessato un’area circostante il Pizzo dei Tre Signori, una vetta ben nota agli appassionati di alpinismo e sci alpinismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu Valanga a Gerola Alta: ricerche in corso per un possibile dispersoUna valanga si è staccata questa mattina nei pressi del Pizzo dei Tre Signori, a Gerola Alta, in provincia di Sondrio. Montagna, valanga a Courmayeur travolge tre persone: un mortoUna valanga a Courmayeur ha travolto tre persone questa mattina, causando la morte di una di loro. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Gerola Alta, caduta fatale: donna di 74 anni precipita e muoreSondrio, 21 giugno 2025 – Una nuova tragedia sulle montagne della provincia di Sondrio, la terza nel giro di neppure un mese. È capitato nel primo pomeriggio, poco prima delle 15, in una zona impervia ... ilgiorno.it Carnevale in Valgerola 2026 Sabato 21 Febbraio 2026 Pescegallo – Gerola Alta (SO) Pronti a celebrare il Carnevale… in montagna Sabato 21 febbraio 2026 torna il Carnevale in Valgerola a Pescegallo, con un pomeriggio e una serata pensati pe - facebook.com facebook