A fuoco un capannone che va distrutto | intervento provvidenziale di vigili del fuoco

Un incendio ha coinvolto un capannone adiacente a una proprietà agricola a Pago Veiano. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di contenere i danni e di mettere in sicurezza l’area. La situazione è stata gestita con successo, evitando ulteriori conseguenze. Si attende ora l’esito delle verifiche per determinare le cause dell’incendio e eventuali interventi di ripristino.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incendio di un capannone di una pertinenza di una casa agricola in territorio di Pago Veiano. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio. Il capannone era una pertinenza dell’abitazione nella quale si trovavano alcune persone nessuna delle quali è rimasta ferita o coinvolta. Il capannone con le attrezzature e materiali è andato distrutto. Presenti tre bombole di GPL che i Vigili del fuoco con perizia e coraggio sono riusciti a portare all’esterno lontane dalle fiamme al fine di evitare gli effetti devastanti dell’esplosione delle tre bombole. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A fuoco un capannone che va distrutto: intervento provvidenziale di vigili del fuoco Approfondimenti su fuoco capannone Il capannone diventa una 'palla di fuoco' proprio a ridosso dell'A-14: intervento dei Vigili del fuoco Brucia di tutto nel capannone, intervento in forze dei Vigili del Fuoco. Messe in sicurezza bombole gpl Un incendio si è sviluppato mercoledì sera in un capannone agricolo, richiedendo l'intervento di 23 Vigili del Fuoco e nove mezzi. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Fiamme a Fiumicino - A fuoco un cantiere di barche. L'intervento dei Vigili del Fuoco Ultime notizie su fuoco capannone Argomenti discussi: Incendio a Motta di Livenza, a fuoco deposito di carta in un capannone della zona industriale: il video; Incendio devastante nella notte: capannone distrutto dalle fiamme; Fiamme in un capannone per la lavorazione del legno, vigili del fuoco sul posto con due autobotti; Motta di Livenza: a fuoco un capannone nella notte, 30 pompieri per spegnere le fiamme. Vasto incendio in un capannone: un ferito. Pompieri al lavoro fino a notte fonda | FOTOIncendio in un capannone di materiale edile a Rovigo: intervento dei Vigili del Fuoco, un uomo ferito e operazioni ancora in corso. nordest24.it Incendio a Seriate, sospetto dolo: bruciato un capannone con camion e furgoniLe fiamme all'alba in un'area di 1.200 metri quadrati al confine con Pedrengo. La zona è stata posta sotto sequestro ... bergamo.corriere.it ROVIGO. CAPANNONE EDILE A FUOCO: UN FERITO, STRADA CHIUSA Grosso incendio questa sera in un capannone adibito allo stoccaggio di materiale edile in via della Cooperazione, a Rovigo. Un uomo é rimasto ferito, trasportato in ospedale. I vigili del - facebook.com facebook Incendio in un capannone ad Ancona, l'intervento dei vigili del fuoco. Danni da fumo sulla struttura. Nessuna persona coinvolta #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.