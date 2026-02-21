Usa-Iran Trump valuta l' attacco | le opzioni in campo

Donald Trump sta valutando un possibile attacco contro l’Iran, dopo che nuove tensioni hanno aumentato le preoccupazioni sulla stabilità nella regione. Le fonti indicano che il presidente ha chiesto ai suoi consiglieri di analizzare diverse opzioni militari, anche se ufficialmente non ci sono decisioni definitive. Le manovre militari potrebbero essere avviate in risposta alle recenti provocazioni, come il potenziamento delle attività militari iraniane nel Golfo. La situazione resta molto tesa.

Washington, 21 feb. (Adnkronos) - Per ora alla Casa Bianca vige il silenzio su cosa farà il presidente Donald Trump con l'Iran: i funzionari più stretti non parlano, eppure la stampa americana sostiene che un attacco potrebbe essere immediato. Centinaia di soldati statunitensi sono stati evacuati da alcune basi americane in Medio Oriente, come l'Al Udeid in Qatar, mentre lo stesso presidente ha detto venerdì mattina di stare valutando un'operazione mirata per spingere Teheran verso un nuovo accordo sul programma nucleare del Paese. "Credo di poter dire che ci sto pensando", ha dichiarato ai giornalisti.