Gli Stati Uniti hanno invitato i propri cittadini a lasciare immediatamente l’Iran a causa dell’intensificarsi delle tensioni e delle violenze nel paese. La situazione politica e sociale si è deteriorata, con manifestazioni prolungate, un alto numero di vittime e arresti diffusi. Nel frattempo, l’amministrazione americana valuta opzioni militari per rispondere agli sviluppi della crisi.

Crescente tensione in Iran: manifestazioni antigovernative, centinaia di morti e migliaia di arresti spingono gli USA a lanciare un avviso urgente ai propri cittadini. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e l’Ambasciata virtuale americana di Teheran hanno emesso un avviso urgente rivolto ai cittadini statunitensi presenti in Iran, invitandoli a lasciare immediatamente il Paese a causa del peggioramento della situazione di sicurezza. La decisione è motivata dall’ intensificarsi delle proteste antigovernative, dall’aumento della violenza, dai numerosi arresti e dal blocco di internet imposto dalle autorità iraniane. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

USA invitano i cittadini a lasciare immediatamente l'Iran. Trump valuta opzioni militari

