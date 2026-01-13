USA invitano i cittadini a lasciare immediatamente l’Iran Trump valuta opzioni militari

Gli Stati Uniti hanno invitato i propri cittadini a lasciare immediatamente l’Iran a causa dell’intensificarsi delle tensioni e delle violenze nel paese. La situazione politica e sociale si è deteriorata, con manifestazioni prolungate, un alto numero di vittime e arresti diffusi. Nel frattempo, l’amministrazione americana valuta opzioni militari per rispondere agli sviluppi della crisi.

Crescente tensione in Iran: manifestazioni antigovernative, centinaia di morti e migliaia di arresti spingono gli USA a lanciare un avviso urgente ai propri cittadini. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e l’Ambasciata virtuale americana di Teheran hanno emesso un avviso urgente rivolto ai cittadini statunitensi presenti in Iran, invitandoli a lasciare immediatamente il Paese a causa del peggioramento della situazione di sicurezza. La decisione è motivata dall’ intensificarsi delle proteste antigovernative, dall’aumento della violenza, dai numerosi arresti e dal blocco di internet imposto dalle autorità iraniane. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - USA invitano i cittadini a lasciare immediatamente l’Iran. Trump valuta opzioni militari Leggi anche: Iran in rivolta, Trump valuta le opzioni: cyberattacchi, sanzioni e possibile intervento militare Leggi anche: Iran nel caos, Trump valuta opzioni di attacco: Vance spinge per una soluzione diplomatica La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Usa, il Dipartimento di Stato invita gli americani a lasciare il Paese: Rischio milizie armate; Gli Stati Uniti invitano i cittadini a lasciare il Venezuela; USA e Venezuela, dialogo e polemiche; Il Venezuela in cerca di pace. Governo smentisce allarme USA e da New York, dove è detenuto ingiustamente con la moglie, Maduro rassicura su loro salute (I. Smirnova). Iran, avviso di sicurezza senza precedenti: gli Usa invitano alla fuga immediata - Un messaggio di Security Alert pubblicato nelle ultime ore sul sito dell'ambasciata virtuale degli Stati Uniti a Teheran segnala un possibile ... iltempo.it

