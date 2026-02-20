Trump annuncia nuovi dazi dopo lo stop della Corte Suprema | Subito tariffe globali del 10%

Donald Trump ha annunciato l’introduzione di nuovi dazi del 10% su prodotti importati, dopo che la Corte Suprema ha bloccato molte delle sue misure commerciali recenti. La decisione giudiziaria ha impedito l’applicazione di alcune tariffe già in vigore, portando l’ex presidente a criticare duramente i giudici in una conferenza stampa. Durante l’intervento, Trump ha definito il verdetto “una vergogna” e ha promesso di rispondere con misure più dure. La questione dei dazi resta al centro del dibattito politico.

In una conferenza stampa aggressiva dopo la sentenza con cui la Corte suprema ha bocciato gran parte dei dazi imposti nell'ultimo anno, Donald Trump ha attaccato apertamente i giudici: "Sono una vergogna per il nostro Paese". E ha annunciato: "I miei poteri di imporre dazi ora sono ancora più forti. Firmerò subito nuove tariffe globali del 10%". Questi dazi avranno una durata limitata di cinque mesi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: La Corte Suprema Usa boccia i dazi: illegali le tariffe di Trump

Leggi anche: Stop ai dazi di Trump: la Corte Suprema ribalta tutto

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.