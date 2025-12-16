Venezuela attacco Usa a imbarcazioni narcotraffico nel Pacifico | 8 morti

Gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione militare nel Pacifico contro imbarcazioni sospettate di narcotraffico. La Joint Task Force Southern Spear ha colpito tre navi in acque internazionali, risultando in otto vittime. L'intervento si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga nella regione.

L’esercito degli Stati Uniti ha annunciato che la Joint Task Force Southern Spear ha condotto un attacco in acque internazionali contro tre imbarcazioni ritenute coinvolte in attività di narcotraffico nell’Oceano Pacifico orientale. L’operazione potrebbe far crescere ulteriormente la tensione con il Venezuela. Nell’attacco, fa sapere l’Us Southern Command in un post pubblicato su X, “ sono morti 8 narcoterroristi, 3 sulla prima nave, 2 sulla seconda e 3 sulla terza”. L’attacco è stato condotto “sotto la direzione del Segretario Pete Hegseth ” e, si legge ancora nel post, “l’intelligence ha confermato che le imbarcazioni stavano transitando lungo note rotte del narcotraffico nel Pacifico orientale ed erano coinvolte in attività di narcotraffico”. Lapresse.it

