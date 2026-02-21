USA-Canada | Hockey Ghiaccio Trump a Milano per la Finale Olimpica!
Gli Stati Uniti e il Canada si affrontano nella finale di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La partita si gioca per la conquista della medaglia d’oro, dopo settimane di tornei e qualificazioni intense. Trump si trova a Milano per assistere alla sfida, attirando l’attenzione di tifosi e media. La tensione tra le due nazionali cresce in attesa del fischio di inizio, previsto nel tardo pomeriggio. La partita promette emozioni forti e colpi di scena.
La finale di hockey su ghiaccio maschile delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 vedrà contrapposte le nazionali di Stati Uniti e Canada. L’evento si terrà domenica 22 febbraio all’Arena Santa Giulia di Milano, con circa 18.000 spettatori previsti. L’attesa è amplificata dalla possibile presenza del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che potrebbe assistere alla partita prima di recarsi a Verona per la cerimonia di chiusura dei giochi. La sfida per l’oro si è concretizzata dopo le vittorie di Stati Uniti e Canada nelle rispettive semifinali. Gli americani hanno sconfitto la Slovacchia con un netto 6-2, mentre i canadesi hanno avuto la meglio sulla Finlandia per 3-2, grazie a un gol decisivo di Nathan MacKinnon in powerplay.🔗 Leggi su Ameve.eu
LIVE USA-Canada 0-0, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: comincia la finale olimpica!Le squadre di hockey ghiaccio femminile USA e Canada si affrontano nella finale olimpica, dopo che entrambe hanno superato le rispettive semifinali.
LIVE USA-Canada 1-1, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: la finale olimpica si decide all’overtimeDurante la partita di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi, gli Stati Uniti e il Canada hanno pareggiato 1-1, con il risultato che si deciderà all’overtime.
