Oggi alle 17, il nuovo appuntamento della stagione della Gioventù Musicale si concentra su “Uomini e animali ‘Beyond the cage’”. L’evento esplora il rapporto tra persone e animali attraverso musica e performance dal vivo. Il pubblico potrà assistere a uno spettacolo che unisce arte e natura, offrendo un'occasione di riflessione sui confini tra specie. La serata promette di sorprendere con un approccio originale e coinvolgente. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Originale e certamente curioso il tema del nuovo appuntamento della stagione della Gioventù Musicale, che oggi alle 17.30 al salone del Palazzo Arcivescovile accoglierà il mezzosoprano Giulia Beatini (foto) e la pianista Valentina Messa. ' Beyond the cage ', ovvero 'Oltre la gabbia' ci svelerà come i poeti e i musicisti soprattutto francesi del primo '900 abbiano saputo raccontare l'uomo con dissacrante umorismo attraverso le caratteristiche e le abitudini degli animali. "Esistono opere d'arte nate per guardarci, visti da fuori, attraverso una lente poetica, con ironia ma anche profondità – sottolinea Luca Benatti, coordinatore artistico della Gmi –.