La Polizia Stradale di Catania ha scoperto dieci vitellini stipati in un furgone. Gli animali erano in condizioni precarie e sono stati messi in salvo. Tre uomini sono stati denunciati per averli trasportati illegalmente.

Tre persone sono state denunciate e dieci vitellini messi in salvo a Catania. Gli animali sono stati trovati stipati nel vano merci di un furgone, in condizioni non idonee al trasporto, durante un controllo presso un’area di servizio della tangenziale cittadina. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il mezzo era privo delle necessarie autorizzazioni e dei requisiti tecnici previsti dalla normativa. Il controllo e la scoperta dei vitellini Durante un servizio di pattugliamento, una squadra della Polizia Stradale di Catania ha notato un furgone parcheggiato in modo sospetto, con il motore acceso e gli sportelli aperti, presso un’area di servizio della tangenziale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Catania, 10 vitellini trovati in un furgone: in che condizioni erano gli animali, due uomini nei guai

Approfondimenti su Catania Vitellini

La polizia di Catania ha trovato dieci vitellini stipati in un furgone parcheggiato in una zona periferica.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Catania Vitellini

Argomenti discussi: La polizia stradale salva dieci vitellini stipati in un furgone; Trovati e salvati dalla Polizia di Stato 10 vitelli stipati nel cofano di un furgone; Strani rumori dal furgone: ci sono 10 vitellini stipati; La polizia stradale 'salva' dieci vitellini stipati in un furgone.

Catania, trovati e salvati 10 vitelli stipati nel cofano di un furgoneDurante un controllo, una pattuglia della Polizia Stradale di Catania ha notato il furgone parcheggiato in modo anomalo, con il motore acceso e gli sportelli aperti. Ad insospettire ulteriormente i ... catanianews.it

Catania, dieci vitellini stipati in un furgone: salvati dalla poliziaCATANIA – La polizia ha messo in salvo 10 vitellini trovati stipati in un furgone che era in sosta in un’area di servizio della Tangenziale di Catania. Agenti della stradale sono intervenuti ... livesicilia.it

Catania, la polizia libera 10 vitellini stipati in un furgone: 2 uomini denunciati - facebook.com facebook

Dieci vitellini stipati in un furgone, salvati dalla polizia a Catania. Erano destinati a un'azienda agricola del ragusano, tre denunce #ANSA x.com