Catania 10 vitellini trovati in un furgone | in che condizioni erano gli animali due uomini nei guai
La Polizia Stradale di Catania ha scoperto dieci vitellini stipati in un furgone. Gli animali erano in condizioni precarie e sono stati messi in salvo. Tre uomini sono stati denunciati per averli trasportati illegalmente.
Tre persone sono state denunciate e dieci vitellini messi in salvo a Catania. Gli animali sono stati trovati stipati nel vano merci di un furgone, in condizioni non idonee al trasporto, durante un controllo presso un’area di servizio della tangenziale cittadina. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il mezzo era privo delle necessarie autorizzazioni e dei requisiti tecnici previsti dalla normativa. Il controllo e la scoperta dei vitellini Durante un servizio di pattugliamento, una squadra della Polizia Stradale di Catania ha notato un furgone parcheggiato in modo sospetto, con il motore acceso e gli sportelli aperti, presso un’area di servizio della tangenziale. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Approfondimenti su Catania Vitellini
Trovati a Treviso con 100 bottiglie di liquori e vino nel furgone, due uomini nei guai
Dieci vitellini stipati in un furgone, salvati dalla polizia a Catania
La polizia di Catania ha trovato dieci vitellini stipati in un furgone parcheggiato in una zona periferica.
Ultime notizie su Catania Vitellini
Argomenti discussi: La polizia stradale salva dieci vitellini stipati in un furgone; Trovati e salvati dalla Polizia di Stato 10 vitelli stipati nel cofano di un furgone; Strani rumori dal furgone: ci sono 10 vitellini stipati; La polizia stradale 'salva' dieci vitellini stipati in un furgone.
Catania, trovati e salvati 10 vitelli stipati nel cofano di un furgoneDurante un controllo, una pattuglia della Polizia Stradale di Catania ha notato il furgone parcheggiato in modo anomalo, con il motore acceso e gli sportelli aperti. Ad insospettire ulteriormente i ... catanianews.it
Catania, dieci vitellini stipati in un furgone: salvati dalla poliziaCATANIA – La polizia ha messo in salvo 10 vitellini trovati stipati in un furgone che era in sosta in un’area di servizio della Tangenziale di Catania. Agenti della stradale sono intervenuti ... livesicilia.it
Catania, la polizia libera 10 vitellini stipati in un furgone: 2 uomini denunciati - facebook.com facebook
Dieci vitellini stipati in un furgone, salvati dalla polizia a Catania. Erano destinati a un'azienda agricola del ragusano, tre denunce #ANSA x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.