Uno scenario venezuelano per l’Iran? Parla Pedde Igs

Il confronto tra Stati Uniti e Iran si approfondisce a causa delle tensioni crescenti in Medio Oriente. Pedde di Igs spiega che la percezione di un rischio immediato alimenta le preoccupazioni internazionali, anche se le due parti non hanno ancora intrapreso azioni militari concrete. La situazione si aggrava con le recenti manovre militari e le dichiarazioni pubbliche, creando un clima di incertezza tra gli alleati. La questione resta al centro del dibattito internazionale.

Più che una crisi militare imminente, quella tra Stati Uniti e Iran appare oggi come una crisi di percezioni strategiche. Washington ritiene di poter imporre deterrenza attraverso la pressione coercitiva, mentre Teheran interpreta le richieste occidentali come una minaccia esistenziale al proprio sistema politico. “Gli attori principali di questa dinamica di crisi non hanno, secondo me, definito dei criteri univoci di gestione della crisi e quindi parlano di negoziato ma vanno in direzione di un conflitto” è il commento di Nicola Pedde, esperto di Iran e direttore dell’Institute for Global Studies, che ha accettato di rispondere ad alcune domande poste da Formiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

Donald Trump e l'Iran: il modello Iraq e quello venezuelano, quale via fra l'America e Teheran?Donald Trump torna a minacciare l’Iran, mentre Teheran risponde con fermezza.

Perché la Turchia teme lo scenario caos in IranLa Turchia osserva con attenzione le crescenti tensioni in Iran, paese con cui condivide confini e interessi geopolitici.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.