Donald Trump e l' Iran | il modello Iraq e quello venezuelano quale via fra l' America e Teheran?

Donald Trump torna a minacciare l’Iran, mentre Teheran risponde con fermezza. La paura di un conflitto cresce, anche se sembra aperta la strada a possibili negoziati. Intanto, la questione si intreccia con le esperienze passate in Iraq e Venezuela, che fanno da sfondo alle tensioni attuali tra Washington e Teheran.

Quel tavolo diplomatico - fortemente voluto dall’Unione europea e condiviso dall’amministrazione Obama - si reggeva su una doppia finzione: i partner occidentali fingevano che l’Iran non volesse davvero la bomba atomica e il regime di Teheran fingeva di non avere ambizioni militari nello sviluppo del nucleare. Il risultato però era che le due parti si parlavano, gli Stati Uniti di fatto accettavano che la teocrazia che opprime l’Iran dal 1979 cercasse di sopravvivere. Un Iran autoritario ma gestibile era, fino all’arrivo di Trump, il punto di riferimento di un ordine regionale nel quale l’Arabia Saudita era una superpotenza regionale non affidabile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Donald Trump torna a minacciare Teheran, paragonando la situazione attuale a quella in Venezuela.

Dopo l’intervento statunitense che ha portato alla destituzione di Nicolás Maduro, si apre il dibattito sulle future strategie di Donald Trump riguardo alle risorse venezuelane.

