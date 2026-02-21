Unipol scatta con la cedola Pronte le barricate su Bper

Unipol ha registrato un forte aumento in Borsa, salendo di quasi l’8,7%, dopo aver annunciato un utile netto di oltre 1,5 miliardi di euro nel 2025, con un incremento del 36,8% rispetto all’anno precedente. La società ha deciso di puntare sulla cedola, mentre si preparano resistenze da parte di Bper, che ha già manifestato intenzioni di difendersi. Le negoziazioni continuano con grande attenzione da parte degli investitori.

Unipol brinda in Borsa con un balzo di quasi l'8,7% dopo aver chiuso il 2025 con un utile netto consolidato superiore a 1,5 miliardi, in crescita del 36,8% sul 2024. Il risultato netto delle sole attività assicurative è ammontato a 1,2 miliardi (+40,5%). La raccolta ha superato i 17 miliardi una crescita del Danni del 4,5% a 9,6 miliardi e un incremento del Vita del 20,6% a 7,8 miliardi. Il gruppo distribuirà ai soci dividendi per circa 804 milioni a fronte di un obiettivo cumulato tra 2025 e 2027 di 2,2 miliardi. Si tratta di una cedola 100% cash di 1,12 euro per ogni azione (rendimento del 5,7%), rispetto agli 0,85 euro per azione del 2024 (+31,8%).