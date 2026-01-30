Vontobel lancia un nuovo certificato su azioni USA, pensato per chi vuole incassare velocemente e puntare su un autocall. Il prodotto, chiamato Memory Cash Collect Fast Step Down, offre cedole mensili e la possibilità di chiudere l’investimento prima del previsto se si verificano le condizioni giuste. Gli investitori italiani mostrano grande interesse, attratti dall’opportunità di ottenere rendimenti elevati in tempi brevi.

Un nuovo certificato strutturato da Vontobel, denominato Memory Cash Collect Fast Step Down, sta attirando l’attenzione degli investitori italiani che cercano rendimenti elevati in tempi brevi, con un’attenzione particolare al flusso di cedole mensili e all’opportunità di un autocall in avvicinamento. Il prodotto, emesso a metà dicembre 2025, è legato a un paniere di tre azioni statunitensi: Block (XYZ), Riot Platforms (RIOT) e SolarEdge Technologies (SEDG), distribuite tra i settori finanziario, tecnologico e energetico. Il titolo è quotato sul mercato SeDeX, con un prezzo lettera attuale di 94,40 euro, sotto la pari, segno di una valutazione ancora favorevole per chi cerca rendimenti potenzialmente elevati in un orizzonte temporale non convenzionale: due anni e sei mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Certificate su Azioni USA per Incassare a Brevissimo la Grande Cedola e Puntare su Autocall

Approfondimenti su Vontobel Memory Cash Collect Fast Step Down

L'eventuale arrivo di Mauro Icardi al Milan a gennaio sta suscitando dibattiti tra tifosi e addetti ai lavori.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Vontobel Memory Cash Collect Fast Step Down

Argomenti discussi: Certificate su Azioni USA ad alta volatilità, per puntare su Autocall e Ampie Cedole Mensili; Magnifiche sette in un colpo solo, concentrazione e rotazione; Certificate su Basket Misto USA per Trading su Prezzo ed Incassare Grandissime Cedole; [Video] Cuneo sugli indici USA: azioni in rampa di lancio sono STM e Pharmanutra mentre Revo invece ... mah.

Certificate su azioni USA ad alta volatilità, per puntare su autocall e ampie cedole mensiliAnche oggi viene riproposto ed analizzato un interessantissimo Certificate Fast Memory Cash Collect, emesso ... msn.com

Certificate su azioni USA per incassare a brevissimo la grande cedola e puntare su autocallAnche oggi viene riproposto ed analizzato un interessantissimo Certificate Fast Memory Cash Collect, emesso ... msn.com

Abbiamo lanciato con successo uno European #greenbond ibrido perpetuo da 850 milioni di euro e cedola del 3,875%. L’emissione obbligazionaria ha ottenuto, anche in questa occasione, grande favore da parte del mercato con una richiesta massima pari a x.com

Le #obbligazioni a cedola mensile in dollari hanno un spread denaro lettera molto largo 2.5% Quelle in euro no. Attenzione che poi da novembre iniziano a pagare meno. #BondFish #bond #btp #dividendi facebook