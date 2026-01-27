Lupi in pieno giorno al Bosco Spada La sindaca | Non abbandonate cibo

La presenza di lupi nel Bosco Spada richiede attenzione e rispetto. La sindaca raccomanda di non abbandonare cibo in zona e di mantenere sotto controllo gli animali domestici senza guinzaglio, per garantire la sicurezza di tutti e prevenire eventuali incidenti.

Attenzione, presenza di lupi nel bosco Spada. Li abbiamo visti. Si consiglia di non portare gli amici a quattro zampe sprovvisti di guinzaglio per evitare spiacevoli situazioni. E' l'allarmante segnalazione apparsa su una pagina social dedicata a Codigoro. Si riferisce alla presenza di uno o più lupi nel boschetto che dista poche centinaia di metri dalla millenaria abbazia di Pomposa. Un luogo magico meta di escursioni, giochi di guerra e camminate dei cittadini per godere della bellezza di questa macchia boscata. Dopo l'avvertimento apparso sui social, c'è anche chi ricorda come quando si gira per le campagne e i boschi gli amici a quattro zampe vadano tenuti al guinzaglio.

