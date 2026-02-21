una vita in bilico da dieci anni senza orizzonti

Maika ha trascorso gli ultimi dieci anni vivendo tra contratti a breve termine. Ogni anno, dal primo settembre al 30 giugno, si mette in cammino con il sorriso, affrontando le sfide di un lavoro incerto. Cammina sul filo dell’instabilità, senza mai perdere la determinazione. La sua routine si ripete, anno dopo anno, senza un vero orizzonte stabile. La sua vita rimane in equilibrio precario, tra speranze e incertezze quotidiane.

Cammina sul filo Maika. E lo fa spedita, un passo dietro l’altro e col sorriso sulle labbra. Perfettamente in equilibrio, ma costantemente in bilico tra un incarico annuale e l’altro: dal primo settembre al 30 giugno di ogni anno, da più di dieci a questa parte. Ha 47 anni, due figli – di 14 e 12 anni –, un diploma di liceo pedagogico abilitante all’insegnamento, una laurea, ma, soprattutto, Maika Maddaloni ha anni di esperienza sul campo insieme a una grinta invidiabile e una passione autentica per il suo lavoro: ingredienti fondamentali, capaci di farle dimenticare la fatica quotidiana e la precarietà di un mondo intero, quello della scuola.🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Mus, dieci anni in quota . La dura vita di montagna è ancora da scoprire

"Dirigenti psicologi, Sicilia senza concorsi pubblici da più di dieci anni"L’Ordine degli Psicologi della Sicilia ha pubblicato il primo report sulle modalità di reclutamento dei dirigenti psicologi nelle Aziende Sanitarie Provinciali.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.