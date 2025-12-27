Il Mus spegne le sue prime 10 candeline. Il Museo di Livigno e Trepalle ha celebrato lunedì scorso il decimo anniversario dalla sua apertura, raggiungendo un traguardo significativo che racconta lavoro, ricerca e valorizzazione dell’identità culturale del territorio. In occasione dell’anniversario, il museo ha aperto le proprie porte con ingresso gratuito nelle fasce orarie del mattino e del pomeriggio. Le celebrazioni si sono concluse con un brindisi finale, momento di incontro e condivisione che ha riunito volontari, istituzioni e cittadini. In dieci anni il patrimonio del museo è cresciuto in modo significativo: dai circa 300 oggetti presenti al momento dell’apertura si è arrivati oggi a una collezione di oltre 6. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mus, dieci anni in quota . La dura vita di montagna è ancora da scoprire

Leggi anche: Fernando Pessoa: i fogli scritti al bar, gli amici di una vita, la guida di Lisbona per pagare i debiti. A 90 anni dalla morte un universo ancora da scoprire

Leggi anche: Rombon, riapre il mercato. Vita dopo dieci anni di stop: "Da qui parte la rivoluzione"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Mus, dieci anni in quota . La dura vita di montagna è ancora da scoprire; Nuovo assegno di natalità per il terzo figlio: dalla quota fissa (fino a 48mila euro in dieci anni) a quella premiale per le madri che rientrano nel mercato del lavoro. I dettagli; Paganella Sunset, l’après-ski a 2.125 metri tra musica e tramonto - Montagna; BEST ALBUMS 2025: i migliori dischi del 2025.

Mus, dieci anni in quota . La dura vita di montagna è ancora da scoprire - Il Museo etnografico di Livigno e Trepalle ha celebrato la fondazione. ilgiorno.it