Dirigenti psicologi Sicilia senza concorsi pubblici da più di dieci anni

L’Ordine degli Psicologi della Sicilia ha pubblicato il primo report sulle modalità di reclutamento dei dirigenti psicologi nelle Aziende Sanitarie Provinciali. Dopo oltre dieci anni senza concorsi pubblici, il documento analizza le procedure adottate e propone spunti per un miglioramento del processo di selezione, offrendo un quadro aggiornato e approfondito sulla situazione regionale.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.