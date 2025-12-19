' Un dono per un sorriso' da Progetto Bari una raccolta fondi per regalare giocattoli ai bimbi bisognosi

Un semplice gesto può trasformare un sorriso. Con l’iniziativa

Giocattoli in dono per i bambini di famiglie in difficoltà. E' l'iniziativa lanciata dall'associazione Progetto Bari che ha aperto a tal fine una raccolta fondi. I regali, spiegano dall'associazione, saranno consegnati nel giorno dell'Epifania presso la parrocchia di Catino, in collaborazione con. 🔗 Leggi su Baritoday.it

“Un dono per un sorriso “ in favore dei bambini della Onlus Gruppo Quetzal BarI; Natale di solidarietà: Eurosets e VIP Modena insieme per “Dona un Sorriso”; “Regaliamo un dolce sorriso”: da Admo Puglia un pensiero natalizio per i piccoli pazienti.

Un defibrillatore per la Chiesa apostolica, dono di ‘Regalami un sorriso’ - Prato, 12 maggio 2025 – Un altro importante traguardo per la solidarietà è stato raggiunto: la Ets "Regalami un Sorriso" ha donato il 207° defibrillatore del proprio progetto alla Chiesa Apostolica ... lanazione.it

Il sorriso è un dono prezioso, capace di connettere, di guarire, di diffondere positività. Il sorriso dei miei ragazzi è il simbolo che voglio immortalare questa sera nella mia memoria, al termine della splendida lezione dei nostri Maestri. Il sorriso di chi gioisce per - facebook.com facebook