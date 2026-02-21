Scoperto un nuovo spinosauro nel Sahara | aveva una spettacolare cresta ossea a forma di scimitarra

Gli scienziati hanno scoperto uno spinosauro nel Sahara, dotato di una grande cresta ossea a forma di scimitarra. La scoperta rivela che questa specie, considerata uno dei predatori più temibili, era molto più varia di quanto si credesse. La cresta, lunga e affilata, si estendeva lungo il dorso e poteva raggiungere dimensioni impressionanti. La presenza di questa caratteristica suggerisce nuove ipotesi sulla caccia e il comportamento di questi dinosauri. La scoperta apre nuove domande sulla loro evoluzione.

© Feedpress.me - Scoperto un nuovo spinosauro nel Sahara: aveva una spettacolare cresta ossea a forma di scimitarra

Scoperto lo Spinosaurus mirabilis: il predatore con la cresta a scimitarra Il dinosauro re dei predatori, lo spinosauro, apparteneva a una famiglia molto più diversificata di quanto si pensasse. A dimostrarlo è la scoperta di una nuova specie di dinosauro, denominata Spinosaurus mirabilis, rinvenuta nel Sahara centrale in Niger e caratterizzata da una vistosa cresta ossea a forma di scimitarra sulla testa, probabilmente rivestita di cheratina e colorata in modo vivace. I resti fossili dello spinosauro, risalenti a circa 95 milioni di anni fa, sono stati trovati tra le dune del Sahara in una località che, all’epoca, si trovava a oltre mille chilometri dalla costa del mare di Tetide.🔗 Leggi su Feedpress.me Il fossile di un bellissimo spinosauro con la cresta emerge dal Sahara: “Come un airone infernale”Nel Sahara, un team di paleontologi ha trovato i resti di uno spinosauro con una cresta imponente sulla testa. Nel 1962 un geologo entrò in una grotta: 63 giorni dopo aveva scoperto il nostro orologio biologicoNel 1962, un geologo entrò in una grotta glaciale delle Alpi francesi. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Scoperto un nuovo spinosauro con la cresta a forma di scimitarra; Cresta a scimitarra e muso lunghissimo, ecco lo Spinosaurus mirabilis: l'ultimo arrivato nella famiglia dei dinosauri; Scoperto un nuovo spinosauro con la cresta a forma di scimitarra; Spinosauro, scoperta nuova specie con cresta a scimitarra nel Sahara. Scoperto un nuovo spinosauro nel Sahara: aveva una spettacolare cresta ossea a forma di scimitarraScoperto nel Sahara in Niger lo Spinosaurus mirabilis, nuova specie di spinosauro con cresta ossea a forma di scimitarra. I fossili risalgono a 95 milioni di anni fa. gazzettadelsud.it Scoperto un nuovo spinosauro con la cresta a forma di scimitarraIl dinosauro re dei predatori, lo spinosauro, apparteneva a una famiglia molto diversificata: lo dimostra la scoperta di una nuova specie, denominata Spinosaurus mirabilis, che era caratterizzata da ... ansa.it Scoperto nel Sahara un nuovo Spinosauro “a scimitarra”: lo Spinosaurus mirabilis Una scoperta straordinaria dal cuore del Sahara. Un team internazionale guidato da Paul Sereno ha identificato una nuova specie di Spinosauro, battezzata Spinosaurus mirab - facebook.com facebook Scoperto nuovo sabotaggio: tranciati i cavi della linea merci x.com