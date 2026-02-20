Il fossile di un bellissimo spinosauro con la cresta emerge dal Sahara | Come un airone infernale
Nel Sahara, un team di paleontologi ha trovato i resti di uno spinosauro con una cresta imponente sulla testa. La scoperta, avvenuta in Niger, riguarda un fossile ben conservato, simile a un airone infernale per la sua forma insolita. La presenza di questa creatura preistorica nel deserto svela nuove informazioni sulla sua diffusione. La ricerca continua per capire meglio come viveva e si muoveva questo dinosauro. La scoperta apre nuove prospettive sulla storia preistorica dell’Africa.
Nel deserto del Sahara, in Niger, i paleontologi hanno scoperto i resti fossili di uno spettacolare spinosauro con una cresta a lama sulla testa. Forse era colorata come il becco di un tucano. Il gigantesco dinosauro piscivoro viveva lontano dalla costa, riscrivendo ancora una volta la storia di questi incredibili animali preistorici. La spiegazione del palentologo Filippo Bertozzo.🔗 Leggi su Fanpage.it
