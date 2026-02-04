L’intestino pigro e i problemi di gonfiore tornano a trovare una soluzione naturale. Ora basta mangiare due kiwi al giorno per migliorare la situazione. La notizia arriva da uno studio che conferma quanto già si sospettava: il frutto aiuta a regolare l’intestino e ridurre i disturbi più fastidiosi.

Intestino pigro, gonfiore e irregolarità sono disturbi più comuni di quanto si pensi. La buona notizia è che ora c’è una strategia in più per combatterli: mangiare due kiwi al giorno. A dirlo non è solo la tradizione popolare, ma anche un’indicazione ufficiale dell’Unione Europea, secondo cui il consumo regolare di questi frutti contribuisce alla normale funzione intestinale. Un riconoscimento importante, che accende i riflettori su un cibo semplice ma completo, che può diventare un vero alleato del benessere quotidiano. Il riconoscimento dell’Unione Europea. Tra i tanti alimenti associati al benessere intestinale, il kiwi verde (Actinidia deliciosa, varietà Hayward) conquista un primato importante: è il primo frutto fresco a ottenere un’indicazione sulla salute dall’Unione Europea. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mangiare kiwi fa davvero bene all’intestino: arriva la conferma ufficiale

Approfondimenti su Mangiare Kiwi

Una pelle sana e luminosa deriva da abitudini quotidiane equilibrate.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Mangiare kiwi fa bene Mangiare kiwi fa molto bene alla salute, essendo un superfood ricco di vitamina C (più delle arance), potassio, fibre e antiossidanti. Questo frutto rafforza il sistema immunitario, favorisce la digestione, regolarizza l'intestino, protegge la - facebook.com facebook