Un Punter inarrestabile trascina il Barça in semifinale Murcia eliminata

Un Punter decisivo ha portato il Barça in semifinale, lasciando fuori Murcia. Durante la partita, il giocatore ha segnato punti cruciali nel secondo tempo, portando avanti la squadra catalana. Murcia ha tentato di reagire, ma ha subito un forte pressing difensivo. La sfida si è conclusa con il punteggio finale di 85-78, evidenziando l'ottima prestazione del protagonista. A fine gara, i tifosi hanno festeggiato il passaggio del Barça alla fase successiva.

Nel confronto tra Barça e UCAM Murcia la partita si è mantenuta su ritmi intensi e alternanza di vantaggi, con continui scambi diExcepti e una chiusura dominata dal Barça. La manifestazione ha messo in evidenza un equilibrio iniziale seguito da una progressiva accelerazione del gioco, culminata in una vittoria che permette ai catalani di avanzare nella corsa ai playoff semifinale. Il primo quarto è stato caratterizzato da un equilibrio marcato, con le due squadre separate da un margine massimo di quattro punti (16-12) dopo un canestro di Punter. Il punteggio ha continuato a oscillare con risposte alternate fino al 20-19.🔗 Leggi su Mondosport24.com

