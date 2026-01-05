United Cup 2026 Mensik batte Ruud e trascina la Cechia | Norvegia eliminata

Durante la quarta giornata della United Cup 2026, Jakub Mensik ha conquistato un'importante vittoria per la Repubblica Ceca contro la Norvegia, sconfiggendo Casper Ruud in due set. La partita si è svolta a Sydney, con un punteggio di 7-5, 7-6(6). La vittoria di Mensik ha contribuito all'eliminazione della Norvegia dal torneo, segnando un momento rilevante per la squadra ceca.

Jakub Mensik ha regalato alla Cechia la vittoria contro la Norvegia nella quarta giornata di incontri della United Cup 2026, superando a Sydney il top-20 Casper Ruud con il punteggio di 7-5, 7-6(6). All’esordio assoluto nella competizione e alla prima partita stagionale, il successo di Mensik ha fatto seguito alla vittoria di Barbora Krejcikova su Malene Helgo, sancendo il 2-0 nella sfida del Gruppo D ed eliminando la Norvegia, scivolata a 0-2 nella competizione. Il 20enne ceco ha mostrato grande freddezza nei momenti chiave di entrambi i set. Nel primo ha strappato il servizio a Ruud sul 5-5, andando poi a chiudere il parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - United Cup 2026, Mensik batte Ruud e trascina la Cechia: Norvegia eliminata Leggi anche: United Cup 2026, l’Australia s’impone in volata sulla Norvegia. Agli scandinavi non basta Ruud Leggi anche: United Cup 2026, Spagna affondata dall’Argentina: Baez batte Munar a Perth Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. United Cup su : format e sfide in programma; United Cup 2026, programma di domani (5 gennaio): orari, tv, programma, streaming; I 10 grandi incentivi della United Cup 2026; Calendario ATP, il primo impegno nel 2026 dei top 30 della classifica: Sinner e Alcaraz ripartono da Seul. United Cup 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 5 gennaio - United Cup 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 5 gennaio. spaziotennis.com

