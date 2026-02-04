Gol ed esultanza alla Neymar | Yamal trascina il Barça in semifinale di Copa del Rey

Il Barcellona ha battuto l’Albacete nei quarti di Copa del Rey e si è guadagnato la semifinale. Yamal ha segnato un gol importante e ha festeggiato con entusiasmo, trascinando la squadra verso la vittoria. La partita si è complicata nel finale, ma i blaugrana sono riusciti a mantenere il vantaggio.

Il Barcellona supera l'Albacete nei quarti di Copa del Rey, imponendo la propria superiorità nonostante il finale in sofferenza. La squadra di Flick passa 2-1 grazie al gol che sblocca la gara di Lamine Yamal, a segno al 39' con un preciso diagonale. Il giovane blaugrana festeggia poi alla bandierina imitando Neymar, rievocando una storica esultanza del brasiliano.

