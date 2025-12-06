Con i vostri occhi… a scuola con il cane guida | un percorso di sensibilizzazione sulla disabilità visiva con 16 scuole

È partito il 27 novembre 2025 il progetto “Con i vostri occhi. a scuola con il cane guida!”, promosso dall’Istituto Comprensivo “Armando Diaz” di Vernole e Castri di Lecce insieme all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – sezione territoriale di Lecce. L'articolo “Con i vostri occhi. a scuola con il cane guida”: un percorso di sensibilizzazione sulla disabilità visiva con 16 scuole . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ma che bella serata abbiamo passato all' @oconnors.2023 assieme a voi e al vostro entusiasmo! Anche di mercoledì la zerofollia ha vinto e ha conquistato tutti ? La vostra voce, i vostri applausi e i vostri occhi sognanti sono il carburante necessario per no - facebook.com Vai su Facebook

Un appartamento nella scuola dei cani guida per sviluppare l'autonomia dei non vedenti - Uno spazio domestico dove ospitare le persone non vedenti per sviluppare la propria autonomia personale. Secondo ansa.it

La Scuola cani guida della Toscana lancia una campagna di affidamento dei cuccioli - "Cresci un cucciolo, preparalo a cambiare una vita": questo lo slogan della campagna promossa dalla Scuola nazionale cani guida per ciechi della Regione Toscana per individuare famiglie disposte a ... Segnala ansa.it

Open day alla scuola nazionale cani guida - Durante l’iniziativa a Villa Martini verranno affidati i cuccioli e la giornata proseguirà tra giochi, intrattenimento e premi per bambini Firenze, 13 ottobre 2023 – La Scuola nazionale cani guida per ... Scrive lanazione.it

Come salvare i vostri cani e gatti in seguito ad un avvelenamento - Se volete evitare che il vostro amico a quattro zampe, gatto oppure cane che sia, mangia sostanze che siano pericolose, ed anche spesso mortali ... Da donnamoderna.com

Il cane (labrador) dell'insegnante segue le lezioni in aula: «Gli alunni sono più attenti, migliorati profitto e rapporti tra compagni» - L’auspicio è che diventi presto un libro, i cui proventi vadano ad aiutare gli animali in difficoltà. Da ilmessaggero.it

Il cane è aggressivo e pericoloso: la proprietaria dovrà andare a scuola per imparare a gestirlo - MONTEBELLUNA (TREVISO) – Il suo cane è pericoloso per l'incolumità pubblica: scatta la denuncia. Da ilgazzettino.it