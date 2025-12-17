Inclusione e disabilità visiva importante riconoscimento per la dottssa Cinzia Corsi

Lo scorso sabato, in occasione della festa di Santa Lucia e della Giornata Nazionale del Cieco, la sezione di Frosinone dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha premiato la dottoressa Cinzia Corsi, riconoscendone l’impegno per l’inclusione e la sensibilizzazione sulla disabilità visiva.

Dieci milioni di euro per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità La Regione Lazio ha pubblicato un avviso pubblico dedicato al finanziamento di misure per favorire l’inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilit - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.