Inclusione e disabilità visiva importante riconoscimento per la dottssa Cinzia Corsi
Lo scorso sabato, in occasione della festa di Santa Lucia e della Giornata Nazionale del Cieco, la sezione di Frosinone dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha premiato la dottoressa Cinzia Corsi, riconoscendone l’impegno per l’inclusione e la sensibilizzazione sulla disabilità visiva.
Sabato scorso, in occasione della festa di Santa Lucia e della Giornata Nazionale del cieco, la sezione di Frosinone dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) ha conferito un riconoscimento alla Dott.ssa Cinzia Corsi, medico specialista ambulatoriale della ASL di Frosinone.Il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
