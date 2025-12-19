Caregiver | l' irrituale proposta di Stefani per una legge regionale piace alla Cisl

L’iniziativa di Stefani di approvare una legge regionale sui caregiver familiari, anche se proposta dall’opposizione, ha suscitato interesse e favore da parte della Fnp Cisl Veneto. La proposta, presentata in Consiglio regionale, mira a riconoscere e tutelare i caregiver, un tema di grande attualità e rilevanza sociale. Un passo importante che potrebbe rafforzare il supporto alle famiglie e valorizzare il ruolo fondamentale di chi si prende cura dei propri cari.

© Padovaoggi.it - Caregiver: l'irrituale proposta di Stefani per una legge regionale piace alla Cisl L’irrituale invito del presidente della Regione Alberto Stefani, fatto in Consiglio regionale, di voler vedere approvata entro sei mesi una legge regionale sui caregiver familiari anche se proposta dall'opposizione, incontra il favore della Fnp Cisl Veneto, che è stata tra i primi in Veneto a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Stop alla proposta di legge sul "consenso". Bongiorno: "La legge ci sarà, ma fatta meglio" Leggi anche: Nel Lazio ecco la proposta di legge contro lo spreco alimentare: un sistema regionale per economia circolare e solidarietà Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Stefani apre alla proposta di legge dell'opposizione sui caregiver: «Approviamola in 6 mesi»; Regione: Stefani mette il sociale al centro e apre il suo mandato rompendo il protocollo; Caregiver, l’obiettivo di Stefani: «Proposta di legge dell’opposizione approvata in sei mesi»; Stefani: «Caregiver, approvare entro 6 mesi la legge partendo dalla proposta dell'opposizione». Regione Veneto, Alberto Stefani sorprende tutti: «La mia prima legge? Quella sui caregiver proposta dal Pd» - Quello che conta è fare qualcosa che resti ai veneti per sempre» ... corrieredelveneto.corriere.it

Stefani: «Caregiver, approvare entro 6 mesi la proposta legge dell'opposizione» - Un impegno quello sui caregiver che il Consiglio regionale del Veneto deve assumersi, parola del nuovo presidente del Veneto, Alberto Stefani, partendo dalla proposta di ... msn.com

Stefani: «La prima legge? Per chi assiste i disabili». E fa sua la proposta sui caregiver presentata dal Pd: approviamola insieme entro sei mesi - Alberto Stefani sfida il caìgo che avvolge Palazzo Ferro Fini: «È nostra la responsabilità di guardare alle prossime generazioni, di guardare avanti, ... ilgazzettino.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.