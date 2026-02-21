Un mese col Basile Elio Pecora e le fiabe riscritte per tutti

Elio Pecora ha deciso di riscrivere 50 fiabe di Basile, rendendole più accessibili ai lettori di oggi. La causa di questa iniziativa nasce dalla volontà di aggiornare i classici, mantenendo intatto il fascino delle storie originali. Pecora ha adattato i testi usando un linguaggio più semplice e diretto, senza perdere la magia delle fiabe. Il progetto si inserisce in un mese dedicato alla riscoperta delle narrazioni tradizionali. La serie di racconti è disponibile online e fa discutere tra appassionati.

