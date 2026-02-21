Un mese col Basile Elio Pecora e le fiabe riscritte per tutti

Da teleclubitalia.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elio Pecora ha deciso di riscrivere 50 fiabe di Basile, rendendole più accessibili ai lettori di oggi. La causa di questa iniziativa nasce dalla volontà di aggiornare i classici, mantenendo intatto il fascino delle storie originali. Pecora ha adattato i testi usando un linguaggio più semplice e diretto, senza perdere la magia delle fiabe. Il progetto si inserisce in un mese dedicato alla riscoperta delle narrazioni tradizionali. La serie di racconti è disponibile online e fa discutere tra appassionati.

