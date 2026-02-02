Un mese col Basile | la Fondazione Giovan Battista Basile ciclo di eventi in partenariato con la Pro Loco

La Fondazione Giovan Battista Basile ha iniziato il suo ciclo di eventi a Prende, in collaborazione con la Pro Loco di Giugliano. La manifestazione, intitolata “Un mese col Basile”, coinvolge diverse iniziative pensate per valorizzare il patrimonio culturale e le tradizioni locali. La prima serie di appuntamenti si è appena aperta, attirando già l’attenzione di molti cittadini e appassionati del territorio.

Al via "Un mese col Basile": la Fondazione Giovan Battista Basile debutta con un ciclo di eventi in partenariato con la Pro Loco di La Fondazione Giovan Battista Basile, nata a Giugliano in Campania nel maggio 2025, si presenta così al mondo della cultura con l'obiettivo di valorizzare l'eredità artistica e letteraria di Giambattista Basile, uno dei massimi protagonisti del Barocco europeo e inventore del genere fiabesco. Il mese di febbraio 2026 segna l'avvio pubblico delle attività della Fondazione, scelta non casuale poiché simbolicamente dedicata all'autore de Lo cunto de li cunti (Pentamerone), opera fondativa della fiaba moderna.

