Controlli antidroga nei parchi | sequestrati hashish e cocaina grazie al fiuto dei cani Quad e Keila

Proseguono le attività dell'unità cinofila della Polizia Locale di Pordenone. I controlli si sono concentrati nei parchi della città, zone tra le più frequentate da giovani e famiglie. Il 29 novembre e 2 dicembre gli agenti del nucleo di sicurezza urbana e della polizia giudiziaria hanno compiuto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

