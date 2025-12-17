Cani antidroga scovano 4 chili di hashish e 30mila euro in contanti nel garage | un uomo nei guai

Durante un'operazione di controllo nel territorio di Ravenna, le forze di polizia hanno scoperto nel garage di un uomo di 34 anni circa 4,5 kg di hashish e 30.000 euro in contanti. L'intervento, condotto con l'ausilio di cani antidroga, ha portato all'arresto dell'individuo, evidenziando l'impegno delle autorità nel contrasto allo spaccio di droga.

I finanzieri del gruppo di Ravenna, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, intensificate in vista delle festività, hanno tratto in arresto un uomo di 34 anni che nascondeva nel proprio garage circa 4,5 kg di hashish e oltre 30.000 euro in contanti presumibile provento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Arrestato con 200 chili di cocaina (e 30mila euro in contanti) Leggi anche: Colpo allo spaccio in Valle Peligna: sequestrati cocaina, hashish e 236mila euro in contanti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Roma cani antidroga scovano nascondiglio con mezzo chilo di cocaina e 4 panetti di hashish I cani antidroga incastrano un 34enne: nel garage aveva 4,5 chili di hashish e 30mila euro in contanti - I finanzieri del gruppo di Ravenna hanno arrestato un uomo di 34 anni sorpreso con 4,5 chili di hashish e oltre 30mila euro in contanti nel garage di ... ravennaedintorni.it

Fiuto infallibile di Kenia e Malik: scoperti 4,5 chili di hashish e 30mila euro nascosti in garage a Massa Lombarda - Grazie al fiuto dei cani antidroga della Gdf arrestato un 34enne a Massa Lombarda per spaccio di sostanze stupefacenti ... ravennanotizie.it

Guardia di Finanza in Pediatria al Goretti: doni, mascotte Finzy e cani antidroga per i piccoli pazienti https://www.latinaquotidiano.it/guardia-di-finanza-pediatria/ #latina #guardiadifinanza #santamariagoretti #pediatria #asllatina - facebook.com facebook

I poliziotti con i cani antidroga e antisabotaggio per la ricerca di armi ed esplosivi, hanno fatto irruzione in numerose abitazioni tra i padiglioni del quartiere x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.