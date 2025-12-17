Le aziende lecchesi che investono 7 milioni di euro per non emettere anidride carbonica

Le aziende lecchesi stanno segnando un importante passo avanti nella lotta ai cambiamenti climatici, investendo 7 milioni di euro in progetti per ridurre le emissioni di anidride carbonica. Un esempio di innovazione e sostenibilità che mette in evidenza l'impegno della regione verso un futuro più verde e responsabile.

È una storia di innovazione tutta lecchese quella che sta facendo parlare il mondo della green economy. Limenet, startup con sede legale a Galbiate e uffici operativi a Lecco, ha chiuso un round di investimento da 7 milioni di euro che la proietta tra i protagonisti italiani nella lotta ai. Leccotoday.it

