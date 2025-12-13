Nella notte ad Alberobello, un tentativo di furto ha portato alla distruzione di uno sportello bancomat nel centro urbano. La situazione è stata documentata da una foto diffusa da Tonio Coladonato, che rende noto quanto accaduto durante l'assalto dei banditi.

La foto diffusa da Tonio Coladonato documenta quanto accaduto la scorsa notte ad Alberobello. Banditi in azione, distrutto sportello bancomat in pieno centro urbano. Da dettagliare il bottino, indagano i carabinieri. L'articolo Alberobello: assalto a sportello bancomat Nella notte proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it

Doppio assalto ai bancomat nella notte: banda della marmotta colpisce ad Alberobello e Rutigliano - È il bilancio degli assalti ai bancomat che si sono verificati questa notte nel Barese, presumibilmente riconducibili alla stessa banda. lagazzettadelmezzogiorno.it