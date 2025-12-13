Albeobello | assalto a sportello bancomat Nella notte

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, Alberobello è stato teatro di un tentativo di furto ai danni di uno sportello bancomat. L'episodio ha destato preoccupazione tra i residenti e le forze dell'ordine, che stanno indagando sull'accaduto. Un episodio che si aggiunge alla serie di episodi simili nella zona, evidenziando la crescente esigenza di maggiori controlli e sicurezza.

L'articolo Albeobello: assalto a sportello bancomat Nella notte proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it

albeobello assalto sportello bancomatDoppio assalto ai bancomat nella notte: banda della marmotta colpisce ad Alberobello e Rutigliano - È il bilancio degli assalti ai bancomat che si sono verificati questa notte nel Barese, presumibilmente riconducibili alla stessa banda. lagazzettadelmezzogiorno.it

albeobello assalto sportello bancomatDoppio assalto ai bancomat nella notte in provincia di Bari - Il primo colpo, andato a buon fine, ha riguardato il bancomat della Banca Popolare Pugliese in via Trento e Trieste ad Alberobello. giornaledipuglia.com

albeobello assalto a sportello bancomat nella notte

© Noinotizie.it - Albeobello: assalto a sportello bancomat Nella notte

PUGLIA | Sgominata banda di ladri di escavatori e mezzi agricoli: 5 arresti

Video PUGLIA | Sgominata banda di ladri di escavatori e mezzi agricoli: 5 arresti