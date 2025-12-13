Albeobello | assalto a sportello bancomat Nella notte

Nella notte, Alberobello è stato teatro di un tentativo di furto ai danni di uno sportello bancomat. L'episodio ha destato preoccupazione tra i residenti e le forze dell'ordine, che stanno indagando sull'accaduto. Un episodio che si aggiunge alla serie di episodi simili nella zona, evidenziando la crescente esigenza di maggiori controlli e sicurezza.

L'articolo Albeobello: assalto a sportello bancomat Nella notte proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it Doppio assalto ai bancomat nella notte: banda della marmotta colpisce ad Alberobello e Rutigliano - È il bilancio degli assalti ai bancomat che si sono verificati questa notte nel Barese, presumibilmente riconducibili alla stessa banda.

Doppio assalto ai bancomat nella notte in provincia di Bari - Il primo colpo, andato a buon fine, ha riguardato il bancomat della Banca Popolare Pugliese in via Trento e Trieste ad Alberobello.

Pare ci sia stato un secondo assalto ad un bancomat in provincia di Bari. A saltare in aria, oltre ai residenti, anche l'Atm della Banca popolare ad Alberobello.

Doppio assalto ai bancomat nella notte: banda della marmotta colpisce ad Alberobello e Rutigliano x.com

