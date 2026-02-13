Edison | 300 assunzioni all’anno per diplomati Its investimento su competenze tecniche e transizione energetica

Edison annuncia l’assunzione di 300 diplomati Its ogni anno, puntando su competenze tecniche per sostenere la transizione energetica, con un investimento che include formazione e stabilità lavorativa.

Edison punta sulle competenze tecniche: 300 nuovi posti di lavoro all’anno per i diplomati Its. Edison lancia un piano ambizioso per attrarre giovani talenti dagli Istituti Tecnici Superiori (Its academy), offrendo percorsi di formazione, assunzioni a tempo indeterminato e un investimento mirato allo sviluppo professionale. L’iniziativa, denominata “High Technological Knowledge” (Htk), mira a colmare il divario tra le competenze richieste dal settore energetico e quelle fornite dal sistema scolastico, con l’obiettivo di creare un ecosistema formativo più connesso alle esigenze del mercato del lavoro.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

