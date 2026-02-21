un albergo chiuso per almeno 30 giorni

Un albergo di Montecatini rimarrà chiuso per almeno un mese a causa di gravi irregolarità riscontrate durante controlli interforze. Le verifiche, ordinate dal prefetto Angelo Gallo Carrabba, hanno scoperto problemi strutturali e carenze nelle norme di sicurezza. La struttura, frequentata da turisti nelle ultime settimane, dovrà intervenire per mettere in regola gli aspetti più critici. La chiusura si prolungherà fino a quando non saranno risolte tutte le criticità riscontrate.

Quell’ albergo aveva ben pochi aspetti a norma. I controlli interforze disposti dal prefetto Angelo Gallo Carrabba hanno consentito di portare alla luce nuove irregolarità in una struttura ricettiva di Montecatini. Per il titolare è scattata la chiusura per un periodo non inferiore a 30 giorni e, comunque, fino all’esecuzione delle prescrizioni delle autorità. Gli agenti del commissariato, durante una verifica di polizia amministrativa, hanno scoperto che l’albergo, in violazione degli articoli 17 e 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, era un luogo pericoloso per la sicurezza e non effettuava la segnalazione telematica alla questura degli ospiti all’interno.🔗 Leggi su Lanazione.it

