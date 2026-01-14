Bagnoli locale chiuso per 30 giorni | sospensione disposta dal Questore

Il locale di Bagnoli è stato temporaneamente chiuso per 30 giorni su ordine del Questore, a seguito di episodi di violenza, uso di armi e traffico di droga verificatisi all’interno e nelle immediate vicinanze. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire ulteriori situazioni di rischio. La sospensione rappresenta un intervento volto a ristabilire la tranquillità nella zona e a rafforzare il controllo sul territorio.

La decisione dopo episodi di spari, armi e droga avvenuti all'interno e nelle immediate vicinanze del locale. Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione per 30 giorni dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché di intrattenimento danzante di un locale in zona Bagnoli. In particolare, nella notte dello scorso 6 gennaio, un giovane era ricorso a cure mediche presso l'ospedale San Paolo per alcune ferite da colpi d'arma da fuoco, a seguito di un'aggressione da parte di ignoti; dagli accertamenti esperiti dagli agenti del Commissariato Bagnoli, è emerso che l'episodio si era verificato nell'area immediatamente adiacente al locale.

