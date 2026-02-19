Il Questore di Napoli ha deciso di chiudere un bar in Vicoletto Belledonne a Chiaia per 30 giorni, dopo aver ricevuto segnalazioni di problemi di ordine pubblico. La sospensione è stata adottata su proposta del Commissariato San Ferdinando, che ha riscontrato ripetuti episodi di vandalismo e disturbo alla quiete pubblica. Durante le verifiche, sono stati trovati anche clienti troppo rumorosi e comportamenti molesti. La chiusura mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle regole nel quartiere. La decisione rimane in vigore fino a nuovo avviso.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato San Ferdinando, ha disposto la sospensione per 30 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un esercizio commerciale in Vicoletto Belledonne a Chiaia. In particolare, nella serata dello scorso 15 febbraio, gli agenti del locale Commissariato erano intervenuti presso l’attività commerciale a seguito dell’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Gli operatori, grazie anche alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presenti sul posto e alle dichiarazioni di alcune persone presenti al momento dei fatti, erano riusciti a risalire all’identità dei due aggressori e a trarli in arresto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vicoletto Belledonne a Chiaia: locale chiuso per 30 giorni

