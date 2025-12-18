ULTIM’ORA – Mainoo-Napoli c’è l’annuncio di Romano | arriva la decisione del giocatore

Romano annuncia l’atteso aggiornamento su Mainoo-Napoli: il giovane centrocampista mostra entusiasmo per il trasferimento, mentre gli azzurri puntano forte su di lui come rinforzo strategico. Le voci di mercato si intensificano, e il club partenopeo sembra essere in pole position per assicurarsi le sue prestazioni. La decisione definitiva del giocatore potrebbe segnare una svolta importante per il futuro del Napoli in questa sessione di mercato.

Kobbie Mainoo è sempre più al centro di voci di mercato:? Fabrizio Romano ha svelato che gli azzurri vedono in lui un rinforzo chiave per il centrocampo, con il ragazzo che gradisce la destinazione.?Il giovane centrocampista dello United cerca maggiore continuità: aumentano le possibilità di un prestito. “Preferisce il Napoli”: Romano svela la verità su Mainoo. Il momento che ha fatto più discutere sul trasferimento di Mainoo, è stato quello durante la sfida tra Manchester United e Bournemouth: il fratello di Kobbie, presente in tribuna, ha indossato una t-shirt con un messaggio inequivocabile: “ Free Kobbie Mainoo “. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

