Osservatorio Retail 2025 | emergono nuove criticità nella gestione del personale

Newsagent.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altri dati emersi dall’Osservatorio: • Il 72% giudica adeguato il proprio personale. • Ricerca di personale peggiorata negli ultimi 4 anni: efficaci solo conoscenze dirette e segnalazioni interne. • Errori strategici: gestione del personale prima criticità (39%). • Gli imprenditori più ottimisti per il futuro sono quelli di Immobiliare, Food e Farmacie. Il settore retail in difficoltà per quanto riguarda la ricerca del personale: colpisce circa il 40% degli imprenditori, specialmente nel Nord Italia e in particolare nel settore Farmacie. A dichiararlo sono gli stessi imprenditori che gestiscono in franchising più negozi di grandi insegne italiane e che sono i protagonisti dell’Osservatorio Imprenditoria Retail 2025, lo studio più completo in Italia dedicato al profilo degli imprenditori nel settore del franchising e della distribuzione organizzata promosso da Largo Consumo con il contributo analitico di TradeLab. 🔗 Leggi su Newsagent.it

osservatorio retail 2025 emergono nuove criticit224 nella gestione del personale

© Newsagent.it - Osservatorio Retail 2025: emergono nuove criticità nella gestione del personale

Altri contenuti sullo stesso argomento

Osservatorio imprenditoria retail 2025. il 40% degli imprenditori fatica a trovare personale, ma 8 su 10 sono comunque ottimisti per i prossimi 18 mesi - Il settore retail in difficoltà per quanto riguarda la ricerca del personale: colpisce circa il 40% degli imprenditori, specialmente nel Nord Italia e in particolare nel settore Farmacie. Riporta napolitoday.it

osservatorio retail 2025 emergonoOsservatorio Imprenditoria Retail: il settore food guarda al futuro con fiducia - Personale introvabile per il 40% del retail, ma 8 imprenditori su 10 guardano al futuro con fiducia: i dati dell'Osservatorio Imprenditoria Retail 2025 ... Si legge su horecanews.it

Cerca Video su questo argomento: Osservatorio Retail 2025 Emergono