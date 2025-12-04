Osservatorio Retail 2025 | emergono nuove criticità nella gestione del personale
Altri dati emersi dall’Osservatorio: • Il 72% giudica adeguato il proprio personale. • Ricerca di personale peggiorata negli ultimi 4 anni: efficaci solo conoscenze dirette e segnalazioni interne. • Errori strategici: gestione del personale prima criticità (39%). • Gli imprenditori più ottimisti per il futuro sono quelli di Immobiliare, Food e Farmacie. Il settore retail in difficoltà per quanto riguarda la ricerca del personale: colpisce circa il 40% degli imprenditori, specialmente nel Nord Italia e in particolare nel settore Farmacie. A dichiararlo sono gli stessi imprenditori che gestiscono in franchising più negozi di grandi insegne italiane e che sono i protagonisti dell’Osservatorio Imprenditoria Retail 2025, lo studio più completo in Italia dedicato al profilo degli imprenditori nel settore del franchising e della distribuzione organizzata promosso da Largo Consumo con il contributo analitico di TradeLab. 🔗 Leggi su Newsagent.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sei vittima di mesotelioma peritoneale? Contattami attraverso il sito web per ottenere la tua consulenza gratuita https://bit.ly/36bZI2l Ezio Bonanni Osservatorio Nazionale Amianto Osservatorio Vittime Del Dovere #Mesotelioma #MesoteliomaPeritoneale - facebook.com Vai su Facebook
«Il drugstore è un presidio stabile nei territori e un osservatorio sui nuovi bisogni dei consumatori» Rosanna Ungaro (Teha Group) hubs.ly/Q03VFTHJ0 In CPM sappiamo che bisogna vendere, guidando le scelte, creando fiducia e generando fedeltà, lo chiami Vai su X
Osservatorio imprenditoria retail 2025. il 40% degli imprenditori fatica a trovare personale, ma 8 su 10 sono comunque ottimisti per i prossimi 18 mesi - Il settore retail in difficoltà per quanto riguarda la ricerca del personale: colpisce circa il 40% degli imprenditori, specialmente nel Nord Italia e in particolare nel settore Farmacie. Riporta napolitoday.it
Osservatorio Imprenditoria Retail: il settore food guarda al futuro con fiducia - Personale introvabile per il 40% del retail, ma 8 imprenditori su 10 guardano al futuro con fiducia: i dati dell'Osservatorio Imprenditoria Retail 2025 ... Si legge su horecanews.it