Altri dati emersi dall’Osservatorio: • Il 72% giudica adeguato il proprio personale. • Ricerca di personale peggiorata negli ultimi 4 anni: efficaci solo conoscenze dirette e segnalazioni interne. • Errori strategici: gestione del personale prima criticità (39%). • Gli imprenditori più ottimisti per il futuro sono quelli di Immobiliare, Food e Farmacie. Il settore retail in difficoltà per quanto riguarda la ricerca del personale: colpisce circa il 40% degli imprenditori, specialmente nel Nord Italia e in particolare nel settore Farmacie. A dichiararlo sono gli stessi imprenditori che gestiscono in franchising più negozi di grandi insegne italiane e che sono i protagonisti dell’Osservatorio Imprenditoria Retail 2025, lo studio più completo in Italia dedicato al profilo degli imprenditori nel settore del franchising e della distribuzione organizzata promosso da Largo Consumo con il contributo analitico di TradeLab. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Osservatorio Retail 2025: emergono nuove criticità nella gestione del personale