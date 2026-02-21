Ugo De Sanctis 90 anni e ancora in bottega | La passione è quella che ti tiene in vita

Ugo De Sanctis, 90 anni, lavora ancora nel suo negozio a Pisa, motivato dalla passione che lo spinge da sempre. La crisi degli anni ’70 lo ha colpito duramente, ma ha continuato a cucire con dedizione. Oltre a creare abiti, coltiva una grande passione per la musica, che ha mantenuto vivo nel tempo. Nonostante la pensione da 25 anni, sceglie di restare in bottega ogni giorno. La sua storia dimostra come l’amore per il lavoro possa durare una vita.

Lo storico sarto di Pisa racconta la crisi degli anni ’70 e la passione per la musica: "Sono 25 anni che sono in pensione, ma lavoro ancora. Voglio arrivare a 100 lavorando". 🔗 Leggi su Lanazione.it

È morto il papà di Stefano De Martino, Enrico: “La danza nella mia vita è diventata un hobby, ma ho fatto di tutto perché mio figlio potesse vivere quella passione”È deceduto questa mattina, 19 gennaio, Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, all’età di 61 anni.

Milano, la Pasticceria Fugazza chiude. Giovanna, 90 anni, è ancora dietro al bancone: “È stata tutta la mia vita, ma ora voglio riposarmi un po’”Milano si prepara a perdere uno dei suoi simboli storici.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.