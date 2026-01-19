È morto il papà di Stefano De Martino Enrico | La danza nella mia vita è diventata un hobby ma ho fatto di tutto perché mio figlio potesse vivere quella passione

È deceduto questa mattina, 19 gennaio, Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, all’età di 61 anni. La sua salute si era recentemente deteriorata a causa di una malattia. Enrico ha sempre sostenuto la passione del figlio per la danza, facendo di tutto affinché potesse coltivarla. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la famiglia e per chi lo ha conosciuto.

È morto questa mattina 19 gennaio il papà di Stefano De Martino, Enrico. Aveva 61 anni. Enrico De Martino si era ammalato e recentemente le sue condizioni sono peggiorate. Lo si apprende da fonti vicine al conduttore del programma “Affari Tuoi” in onda su Rai 1. A legarlo a suo figlio la passione per la danza. In gioventù ballerino professionista, Enrico De Martino ha dedicato tutta la vita alla danza, collaborando con scuole e compagnie della Campania e danzando anche al Teatro San Carlo di Napoli. Nel 2025 gli era stato conferito al Teatro Verdi di Salerno il premio alla carriera nell’ambito della XXIV edizione del Premio Salerno Danza, sotto la direzione artistica di Corona Paone, étoile del San Carlo, e Luigi Ferrone, primo ballerino del Massimo partenopeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

