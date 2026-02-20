Trump | UFO svelerà segreti di decenni e accusa Obama

Donald Trump ha annunciato che chiederà alle agenzie federali di pubblicare documenti top secret sugli UFO, sostenendo che si tratta di informazioni nascoste da decenni. La sua richiesta arriva dopo aver pubblicamente accusato l’amministrazione Obama di aver nascosto dettagli importanti. L’ex presidente ha anche riferito di possedere prove che potrebbero rivoluzionare la comprensione dei fenomeni aerei non identificati. La vicenda potrebbe portare a un cambiamento nelle politiche sulla trasparenza governativa.

Trump Rivelerebbe Documenti Top Secret sugli UFO: Una Svolta nella Trasparenza?. L'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di voler sollecitare le agenzie federali a declassificare e rendere pubblici documenti governativi riguardanti i fenomeni aerei non identificati, comunemente noti come UFO. La rivelazione, giunta il 20 febbraio 2026, riaccende un dibattito che da decenni avvolge il mondo tra scetticismo e curiosità, e potrebbe portare alla luce informazioni precedentemente tenute segrete. L'iniziativa, supportata dal coinvolgimento di figure di spicco del Pentagono, mira a una maggiore trasparenza su un tema di forte interesse pubblico.

