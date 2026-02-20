Trump e Obama | Ufo segreti svelati? Il Pentagono sotto pressione

Trump Spinge per la Declassificazione di Documenti Ufo: Obama Ammette la Possibilità di Vita Extraterrestre. L’ex Presidente Donald Trump ha chiesto al Pentagono di rendere pubblici tutti i documenti relativi alla ricerca di vita extraterrestre e ai fenomeni aerei non identificati (Uap), riaccendendo un dibattito che ha affascinato l’opinione pubblica per decenni. L’iniziativa segue le recenti dichiarazioni dell’ex Presidente Barack Obama, che ha espresso la sua convinzione sull’esistenza di forme di vita al di fuori del nostro pianeta, alimentando ulteriormente l’interesse per questo tema. Un Cambiamento di Paradigma: Dalla Segretezza alla Trasparenza?.🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Trump chiede al Pentagono di pubblicare tutti i file su ricerca di vita extraterrestre e Ufo; Trump: divulgheremo informazioni governative su Ufo e alieni Estremamente interessanti, importanti; Blog | Già cinque anni fa Obama aveva parlato di Ufo. Citare gli 'alieni' ora è un cambio di paradigma; Trump accusa Obama: Ha diffuso informazioni riservate sugli alieni.

