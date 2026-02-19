Le spese pazze dell’Ue per i migranti | 10 milioni per sport cultura woke e protezione dei clandestini

L’Unione Europea ha destinato 10 milioni di euro a progetti legati ai migranti, una decisione che ha suscitato polemiche. La cifra copre attività sportive, programmi culturali “woke” e misure di tutela per chi entra illegalmente nel territorio comunitario. Secondo l’eurodeputata della Lega Silvia Sardone, questa spesa appare eccessiva e poco trasparente. Tra le iniziative finanziate ci sono anche interventi per promuovere valori progressisti e sostenere le comunità straniere. La questione continua a dividere l’opinione pubblica e i politici italiani.

Le spese pazze dell'Ue per i migranti non finiscono mai. Secondo quanto riportato in una nota dell'eurodeputata della Lega Silvia Sardone, sono stati stanziati 10 milioni per i migranti, sotto forma di progetti che vanno dalle iniziative sportive fino alla protezione per i clandestini. Insomma, il denaro dei contribuenti viene sperperato qua e là senza considerare le preferenze di chi lo versa. Come ha sottolineato l'europarlamentare, «tra i progetti per l'integrazione dei migranti tramite lo sport figurano un'iniziativa da 250 mila euro coordinata dalla federazione irlandese di padel per favorire l'accettazione degli stranieri, un progetto sul ruolo del calcio nell'emancipazione dei giovani rifugiati da 750 mila euro, un altro legato al basket da 60 mila euro e uno all'inclusione attraverso gli sport di strada da altri 60 mila euro».