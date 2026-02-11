Fast News Platform | venerdì 13 febbraio in diretta l’intervista al regista Davide Manganaro

Venerdì sera, alle 19:30, Fast News Platform trasmette in diretta un’intervista al regista Davide Manganaro. L’evento è già tra i più attesi della settimana.

Venerdì 13 febbraio, a partire dalle 19:30, Fast News Platform invita il suo pubblico a un appuntamento imperdibile. Ospite della serata sarà Davide Manganaro, regista di fama mondiale, che parlerà della sua nuova serie in uscita nei prossimi giorni. Il dibattito toccherà temi di grande attualità: dal cinema al romanticismo di San Valentino, passando per le nuove generazioni e la loro visione dell’amore. Sarà un’occasione unica per conoscere da vicino uno dei registi più apprezzati del momento e per approfondire il suo lavoro e la sua carriera. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta, ma per chi non potrà seguirlo live, sarà disponibile in differita on demand. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

