Ucraina da Italia primo lotto forniture per emergenza energetica

L’Italia ha iniziato a inviare aiuti all’Ucraina per l’emergenza energetica. Sono arrivati caldaie industriali e generatori elettrici, destinati a sostenere le città colpite dagli attacchi russi alle infrastrutture civili. Il governo italiano ha deciso di intervenire concretamente, cercando di alleviare le difficoltà di chi si trova senza energia nelle zone più colpite.

Roma, 28 gen. (askanews) – “L’Italia sta fornendo all’Ucraina un sostegno concreto, attraverso la consegna di caldaie industriali e generatori elettrici, per affrontare l’emergenza energetica causata dai deliberati attacchi russi alle infrastrutture civili che stanno creando una crisi umanitaria in diverse grandi città ucraine”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. “Si tratta – si sottolinea – di un impegno assunto dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il presidente Zelensky in occasione del loro incontro a margine del Consiglio europeo dello scorso ottobre 2025”. “Oggi – prosegue la nota – si completa la consegna del primo lotto di 78 caldaie industriali e ulteriori 300 saranno consegnate nelle prossime settimane, per una capacità totale di circa 900 MW termici.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Ucraina Italia

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ucraina Italia

Argomenti discussi: Ucraina, concluso primo incontro Abu Dhabi. Zelensky: Accordo con Trump per Patriot; Abu Dhabi, trilaterale sull'Ucraina. Ue: Pieno sostegno a Kiev; Le notizie di martedì 20 gennaio sul conflitto in Ucraina; Meloni afferma che potrebbe candidare Trump al premio Nobel per la pace se ponesse fine alla guerra in Ucraina.

Italia al fianco dell'Ucraina. Palazzo Chigi: Invio di forniture per fronteggiare emergen...Palazzo Chigi fa sapere in una nota che l'Italia sta fornendo all'Ucraina sostegno concreto per fronteggiare l'emergenza energetica causata dai deliberati attacchi russi alle infrastrutture civili ch ... msn.com

Dal primo incontro a tre fra Stati Uniti, Russia e Ucraina non è uscito granchéSabato è finito il primo incontro trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia dall’inizio della guerra: era iniziato venerdì. Al momento l’unica cosa notevole è rimasta il formato: cioè che stavolta ... ilpost.it

#Ucraina, l’#Italia consegna il primo lotto di forniture per fronteggiare l’emergenza #energetica - facebook.com facebook

#CooperazioneItaliana rafforza la sicurezza energetica dell’Ucraina . Con un contributo allo Ukraine Energy Support Fund, l’Italia sostiene il ripristino delle infrastrutture energetiche colpite dal conflitto, favorendo continuità della fornitura e transizione e x.com